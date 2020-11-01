Sergen Yalçın: "Forvetlerim çok atacak, maç kazandıracak"

Sergen Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'dan mutlu olduğunu ve santrfora ihtiyacı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın: 'Forvetlerim çok atacak, maç kazandıracak'
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01 Kasım 2020 22:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadele sonrası basın toplantısında konuştu.

Forvet konusunda elindeki seçeneklerin dar olup olmadığına dair gelen soruya genç teknik adam, "Aboubakar ve Larin gibi iki tane her an gol atabilecek önemli oyuncularım var. Santrforlarımız atıyor. Oyuncularımızı aşağı çekmeyelim. Bizim oyuncularımız iyi. Bize çok maç kazandıracaklar." cevabını verdi.





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