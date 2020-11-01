Sergen Yalçın: 'Forvetlerim çok atacak, maç kazandıracak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadele sonrası basın toplantısında konuştu.
Forvet konusunda elindeki seçeneklerin dar olup olmadığına dair gelen soruya genç teknik adam, "Aboubakar ve Larin gibi iki tane her an gol atabilecek önemli oyuncularım var. Santrforlarımız atıyor. Oyuncularımızı aşağı çekmeyelim. Bizim oyuncularımız iyi. Bize çok maç kazandıracaklar." cevabını verdi.
Forvet konusunda elindeki seçeneklerin dar olup olmadığına dair gelen soruya genç teknik adam, "Aboubakar ve Larin gibi iki tane her an gol atabilecek önemli oyuncularım var. Santrforlarımız atıyor. Oyuncularımızı aşağı çekmeyelim. Bizim oyuncularımız iyi. Bize çok maç kazandıracaklar." cevabını verdi.