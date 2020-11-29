Sergen Yalçın: 'Fenerbahçe karşısında karakter koyduk'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yendikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SAHAYA KARAKTER KOYDUK



Fenerbahçe karşısında "inanan" bir futbolcu topluluğu olduğunu ifade eden Yalçın, ""Çok mutluyuz! Oyuncularımız da mutlular. Oyuna bakınca zor bir 90 dakika oldu. Çünk, 50'de falan 10 kişi kaldık. Fenerbahçe çok güçlü, fizik gücü yüksek oyuncuları var. Oyuncularım inançlıydı. Karakter sınavı verdiler. Başarıyla geçtiler. Hepsine teşekkürler. Ayaklarına sağlık. İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Kısıtlı bir kadromuz var. Tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Oynayanlar, oyuna girenler, karakter koyanlar... Hepsine teşekkürler. Lig uzun ama puan tablosu için bizim için önemliydi. Hedefe yakın kalmayı umuyorduk. Ligin başı bizim için iyi olmadı. Sıkıntılıydı. Şimdi yavaş yavaş anlayış, sistem oturmaya başladı. Ne istediğimi oyuncular anlamaya başladı. İyi yoldayız. Önümüze umutla bakıyoruz. Her geçen gün geleceğe dair umutlarımız artıyor" dedi.



HAKEM KARARLARI



Hakem kararları hakkında da konuşan Yalçın, "Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlara bana maçı yaşattı. Erol'a sorun. Aynısını söyleyecek. Hakemlerden şikayetçi olacak. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Olacak şeyler değil bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim. 44'te 2'ye 1 gidiyoruz, gol atacağız, atağı kesiyor. Larin'e 5 dakika sonra kart gösterdi. Neden kesiyorsun? Bu olmaz yani. Bu olduğu zaman futbol olmuyor. Kendi adımıza hakem yönetiminden çok üzüntülüyüz. Özellikle söylüyorum. Oyuncularım çok savaştı. Hakemden memnun değilim. Böyle bir şey olmaz. Fenerbahçe hocasına sorun, o da aynı şeyi söyler, hakemden memnun değildir. Josef'in faulünden önce kavga çıktı. Ondan önce faul var. Çalınacak faulleri çalmıyor. Oyuncuları agresifleştirdi. Faulleri çal, niye çalmıyorsun. Enteresan enteresan fauller. Mert Hakan'ın pozisyonu ikinci sarı değil mi? Larin'in kırmızı doğru, onun ne ayrıcalığı var. Kural söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Kuralı uygulamazsan sıkıntı yaşarsan. 3 tane maç oynar gibi maç yönettik. Üç tane 90 dakika oynarız. Tansiyonum çıktı. Hakemle uğraşmaktan yoruldum. Çıldırtıyor bizi. Allah yardım etti de atılmadık. Bizi buraya getirirsen atılırız. Biz büyük takım antrenörüyüz. Hakemlerden rica ediytorum. Lütfen daha dikkatli yönetsin. Yeniler yönetsin sorun yok ama böyle yönetme ya, böyle yönetme, böyle yönetme" ifadelerini kullandı.



SAHADA YAŞANDI VE BİTTİ



Saha içerisinde zaman zaman gerginliklerin yaşanmasının normal olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Ben geçen TV'ye çıktım, söyledim. Biz futbolun güzelliğini hissedemiyoruz. Şu derbide 50 bin taraftar olsa derbi daha güzel olurdu. Hissedemiyoruz. Tamam pandemi, kovid ama geçen hafta da söyuledim. Taraftarla oynamak istiyoruz. Onlar oynamayınca güzelliği yok. Hiç zevk vermiyor taraftarsız. Her iki takım da istekli, arzuluydu. İtiş kakışlar oldu ama çok abartmamak lazım. Futbolda olur. Bunların nedeni hakemin verdiği tutarsız kararlar" şeklinde konuştu.



