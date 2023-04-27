Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. Adı önce Milli Takım'la ardından Fenerbahçe ile anılan Yalçın, Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM"
Gazeteci Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Fenerbahçe için yaptığı görüşmeyi açıkladı. Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" sözlerini kullandı.
Sarıdağ ayrıca, başarılı teknik adamın, "Hiçbir şeyden haberim yok. Kimse beni aramadı. Bir tek Trabzonspor'la görüştük. Biz önümüzdeki sezon çalışmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe ve A Milli Takım'dan gelen hiçbir teklif yok. Bir de Fenerbahçe'nin başında Jesus varken bu soruya cevap vermem doğru olmaz. Böyle bir durum olsa herkes yazar ve duyulur. Gizli kalmaz ama böyle bir durum yok. Bizim ismimizin geçmesi tabii ki bizler için iyi. Demek ki doğru işler yapmışız" sözlerini kullandığını kaydetti.
TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA
Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM"
Gazeteci Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Fenerbahçe için yaptığı görüşmeyi açıkladı. Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" sözlerini kullandı.
Sarıdağ ayrıca, başarılı teknik adamın, "Hiçbir şeyden haberim yok. Kimse beni aramadı. Bir tek Trabzonspor'la görüştük. Biz önümüzdeki sezon çalışmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe ve A Milli Takım'dan gelen hiçbir teklif yok. Bir de Fenerbahçe'nin başında Jesus varken bu soruya cevap vermem doğru olmaz. Böyle bir durum olsa herkes yazar ve duyulur. Gizli kalmaz ama böyle bir durum yok. Bizim ismimizin geçmesi tabii ki bizler için iyi. Demek ki doğru işler yapmışız" sözlerini kullandığını kaydetti.
TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA
Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
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