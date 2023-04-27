Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. Adı önce Milli Takım'la ardından Fenerbahçe ile anılan Yalçın, Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.Gazeteci Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Fenerbahçe için yaptığı görüşmeyi açıkladı. Sarıdağ yaptığı açıklamada,sözlerini kullandı.Sarıdağ ayrıca, başarılı teknik adamın,sözlerini kullandığını kaydetti.Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.