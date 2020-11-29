Sergen Yalçın: 'Fenerbahçe güçlü takım'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçından önce açıklamalarda bulundu.



"Pandemi dönemi biraz atmosferi çok eksiltti. Herkes için atmosfer, stad, tribünler dolu olsaydı daha güzel, daha heyecanlı, daha zevkli olurdu. Malum kovidden dolayı her yer bomboş. Sessiz bir derbi oynayacağız. Heyecanlıyız. Derbiler herkes için zordur. İçimizde bir heyecan bir mutluluk her zaman var."



"Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusuydu Maradona. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Yılmaz Hoca'ya da çok geçmiş olsun. İnşallah aramıza döner. Çok sevdiğimiz bir karakter. Hocamızın yanındayız. "



"Kovidden dönen oyuncularımız var. Antrenman eksikleri var. Dorukhan cezalı olduğu için Rosier var. Derbiler 3 ihtimale açıktır. Fenerbahçe güçlü, iyi takım. Fenerbahçe güçlü takım. İstatistik olarak onlar iyi. Biz dalgalıyız. Savaşmak, temaslı oynamak derbilerde önemli. Geçen hafta aldığımız galibiyet iyi oldu. Kolay değil, zor müsabaka olacak. Fizik gücü ön plana çıkabilir. Biz de ona göre hazırlandık. Kazanıp önemli bir galibiyetle döneriz diyorum."



