Sergen Yalçın, Fatih Terim'e 9 puan fark attı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk Süper Lig maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında Beşiktaş açık ara farkla önde.



Sergen Yalçın'la Beşiktaş 39 maçta 83 puan toplarken, aynı dönemde G.Saray ise aynı maçta 74 puan toplayabildi.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'la beraber aynı dönemde sadece Fatih Terim devam ediyor. Yalçın eski hocasına 9 puan fark attı, F.Bahçe ise 39 maçta 67 puanda kaldı.



