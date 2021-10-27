Sergen Yalçın: 'Fatih Hoca gibi kalıcı olmak isterim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Yılın En İyi Teknik Direktörü seçilen Sergen Yalçın, "Fatih Hoca'ya çok değer veririm. Her zaman konuşuyoruz. Antrenörlüğe başlamadan da çok konuştum. Mücadelemiz sahada, dışarıda büyüğümüz. Kıyas yapılması doğru değil, herkesin farklı karizması var. Onun gibi kalıcı olmak isterim. Bakalım biz o kadar kalabilecek miyiz. Bizim için bu karşılaştırma erken." dedi.



"İKİ KUPA KAZANMAK DEĞERLİ"



Geçen sezon alınan şampiyonluğu değerlendiren Yalçın, "Pandemi nedeniyle tarihin en zor sezonu oldu. Sosyal medyadan taraftarın isteğini, arzusunu hissettik. Böyle bir sezonda iki kupa kazanmak çok değerli. İlk defa antrenörlük hayatımda ödül aldım. İnşallah devamı güzel olur." ifadelerini kullandı.



"SABIRLI, HOŞ GÖRÜLÜ, ŞEFKATLİ OLALIM"



Sergen Yalçın, "Hakkımda dedikodular oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen baskı hissediyoruz. İşler iyi gidince mutluluk hissediyoruz. Başarıya endeksli bir iş değil yaptığımız. Zaman zaman kötü gidişler de olabilir. Bunlar doğal şeyler. Sabırlı, hoş görülü ve şefkatli olalım. Türk antrenörlere değer verelim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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