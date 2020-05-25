Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi

Beşiktaş'tan Sivasspor'a stoper olarak giden Fatih Aksoy, orta saha oyuncusu olarak geri dönüyor…

Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi
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25 Mayıs 2020 11:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy için kararını verdi.

Sivasspor formasıyla izlediği Fatih için Sergen, "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, yaz kampında Fatih Aksoy'u orta sahada ön libero olarak deneyecek. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Fatih Aksoy ile Atiba'yı dönüşümlü kullanacak.

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