Sergen Yalçın - Erol Bulut: Kim daha lider?

Beşiktaş evinde, Fenerbahçe deplasmanda rakipsiz. İki takımın yarınki kapışması bu anlamda son yılların en ilginç mücadelesi olacak. Performans istatistiklerinde ise Kartal açık ara üstün.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın - Erol Bulut: Kim daha lider?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2021 14:40
Sergen Yalçın ve Erol Bulut... Adeta birbirinin ayak izlerine basmış iki teknik adam. İlk kez bu sezon 'Büyük' takım çalıştırma fırsatı yakalayan iki genç hocadan Sergen Yalçın lider, Erol Bulut üçüncü sırada.

Bu karşılaşma Erol Bulut için daha kritik öneme sahip. Kaybederse koltuğundan olma ihtimali yüksek. Bu nedenle kuşkusuz daha stresli. Sergen Yalçın ise kazanıp farkı açmak ve zirvede ağırlığını daha da hissettirmek niyetinde.

Beşiktaş evinde oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin lideri Kartal, iç sahada da 34 puanla en başarılı takım durumunda. Buna karşılık evinde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, deplasman fatihi durumunda. Kanarya 14 dış saha maçından 11'ini kazanırken, 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. 35 puanla deplasman lideri.

İki takımın performans verileri ise ibrenin Beşiktaş'tan yana olduğunu gösteriyor. Özellikle Kartal'ın hücum oyuncularının gol yollarında Fenerbahçe'ye göre daha etkin olduğunu rakamlar net şekilde ortaya koyuyor.



Grafik: Akşam Gazetesi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.