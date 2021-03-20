Sergen Yalçın - Erol Bulut: Kim daha lider?

Sergen Yalçın ve Erol Bulut... Adeta birbirinin ayak izlerine basmış iki teknik adam. İlk kez bu sezon 'Büyük' takım çalıştırma fırsatı yakalayan iki genç hocadan Sergen Yalçın lider, Erol Bulut üçüncü sırada.

Bu karşılaşma Erol Bulut için daha kritik öneme sahip. Kaybederse koltuğundan olma ihtimali yüksek. Bu nedenle kuşkusuz daha stresli. Sergen Yalçın ise kazanıp farkı açmak ve zirvede ağırlığını daha da hissettirmek niyetinde.Beşiktaş evinde oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin lideri Kartal, iç sahada da 34 puanla en başarılı takım durumunda. Buna karşılık evinde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, deplasman fatihi durumunda. Kanarya 14 dış saha maçından 11'ini kazanırken, 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. 35 puanla deplasman lideri.İki takımın performans verileri ise ibrenin Beşiktaş'tan yana olduğunu gösteriyor. Özellikle Kartal'ın hücum oyuncularının gol yollarında Fenerbahçe'ye göre daha etkin olduğunu rakamlar net şekilde ortaya koyuyor.Grafik: Akşam Gazetesi