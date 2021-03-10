Sergen Yalçın: 'En keskin viraja geldik'

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunu ele geçiren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetim kurulu gözünü çifte kupaya dikti. Son olarak Mustafa Denizli döneminde iki kupa kaldıran siyah-beyazlılar bu yıl da çifte şampiyonluğu hedefliyor.



"EN KESKİN VİRAJA GELDİK"



Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili yakın çevresine, "Nerede bir hedef varsa, biz orada olmalıyız. Milli araya kadar iki kulvarda üç tane kritik maç oynayacağız. Ligdeki Başakşehir maçı en önemli sınavlarımızdan biri olacak. Ardından yine Başakşehir'le kupa maçımız var. Sonra da Fenerbahçe derbisine çıkacağız. Belki de şampiyonluk yarışındaki en keskin viraja geldik. Eğer burayı kazasız, belasız atlatırsak ciddi bir avantaj yakalarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



"ASIL YARIŞ NİSANDA BAŞLIYOR"



Sergen Yalçın'ın kısa süre önce yönetimle yaptığı görüşmede de şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulunduğu vurgulandı.



Takımın performansından memnun olduğunu belirten siyah-beyazlı hocanın, "Bizim en büyük gücümüz kadro içerisinde formayı adaletli bir şekilde dağıtmak oldu. Hem kimseyi küstürmedik hem de tüm takım fizik açıdan hazır duruma geldi. Sezon başında tüm takıma nasıl ve hangi tempoda oynamamız gerektiğini anlattım. Bu tempoya uymayan takıma giremez dedim. Bazı oyuncular bir ara o yüzden fazla forma şansı bulamadı. Ama şu an herkes tempoya alıştı. Bu nedenle ligin en iyi futbol oynayan takımlardan biriyiz. Asıl yarış nisan ayında başlıyor. Zirveden kopmalar gelecek ay başlar. Avantajlı olmamız için önce Başakşehir'i yenmemiz lazım. Yolumuz uzun ve zor ama bizim bu yükü kaldıracak gücümüz var" dediği bildirildi.



