Sergen Yalçın: "Elneny'nin kalmasını istiyorum"

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir sezon daha kiralanmasını çok istediği Mohamed Elneny için temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 1 sezon daha kalmaya sıcak bakan Mısırlı oyuncu için Arsenal'le koronavirüs salgının ardından masaya oturup bu transferi bitirmeyi hedefliyor

Haber; Haberturk
Sergen Yalçın: 'Elneny'nin kalmasını istiyorum'
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13 Mayıs 2020 12:26
Süper Lig'de tüm ekipler gibi Beşiktaş da koronavirüs salgınının sona erip liglerin başlamasını beklerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasının üzerinde çalışılıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mevcut kadroda kalmasını en çok istediği isimlerden birisi de Muhamed Elneny... Yalçın'ın yönetime verdiği raporlarda Mısırlı yıldızın 1 sezon daha kiralanmasını istediği ifade edilirken siyah-beyazlı kurmaylar da bu talep üzerine temaslarını sürdürüyor.

Arsenal'den 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için 2 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdı. Elneny'nin de 1 yıl daha kiralık oynamaya sıcak baktığı belirtilirken salgının ardından resmi girişimler başlayacak.

VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Sezonun geri kalanında Beşiktaş'ta 19 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev alan Elneny, Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezi oldu. Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında çıktığı 7 maçta da ilk 11'de forma verdiği Mısırlı futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı. 

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