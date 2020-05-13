Sergen Yalçın: 'Elneny'nin kalmasını istiyorum'

Süper Lig'de tüm ekipler gibi Beşiktaş da koronavirüs salgınının sona erip liglerin başlamasını beklerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasının üzerinde çalışılıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mevcut kadroda kalmasını en çok istediği isimlerden birisi de Muhamed Elneny... Yalçın'ın yönetime verdiği raporlarda Mısırlı yıldızın 1 sezon daha kiralanmasını istediği ifade edilirken siyah-beyazlı kurmaylar da bu talep üzerine temaslarını sürdürüyor.Arsenal'den 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için 2 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdı. Elneny'nin de 1 yıl daha kiralık oynamaya sıcak baktığı belirtilirken salgının ardından resmi girişimler başlayacak.Sezonun geri kalanında Beşiktaş'ta 19 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev alan Elneny, Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezi oldu. Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında çıktığı 7 maçta da ilk 11'de forma verdiği Mısırlı futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı.