Sergen Yalçın, eksikleri dert etmiyor

Beşiktaş'ta bugün beş oyuncu takımdaki yerlerini alamayacak. Ancak deneyimli hoca özellikle Welinton ve Vida'nın yokluğunda Necip-Montero ikilisine çok güveniyor

Haber; Sabah
Abone Ol
Sergen Yalçın, eksikleri dert etmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2021 11:17
Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalmasına rağmen önemli oyuncularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex ve N'Koudou Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu pek fazla sorun etmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, özellikle defasın göbeğinde Welinton ile Vida'nın yokluğunda Necip ve Montero'nun rahatlıkla bu durumun üstesinden geleceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon bu ikili Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında birlikte forma giymiş ve siyah-beyazlılar iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Bu arada yoğun fikstür nedeniyle sık sık rotasyona gideceklerini açıklayan Sergen Yalçın'ın Antalya maçında Dortmund mücadelesinden farklı olarak N'Sakala ve Atiba'nın yerlerine Rıdvan ile Salih'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Larin'in yerine Kenan, Ghezzal'ın yerine de Gökhan'ın oynama ihtimali bulunuyor.  
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.