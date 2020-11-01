Sergen Yalçın: 'Dorukhan konusu beni aşar'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz'ün siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.
Dorukhan'ın sözleşmesinin yönetimin işi olduğunu ifade eden Sergen, "Dorukhan 25 yaşında, A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Benim konum değil. Yönetim ne zaman isterse kontrat yapar. Mevzu beni aşar yani" dedi.
Dorukhan'ın sözleşmesinin yönetimin işi olduğunu ifade eden Sergen, "Dorukhan 25 yaşında, A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Benim konum değil. Yönetim ne zaman isterse kontrat yapar. Mevzu beni aşar yani" dedi.