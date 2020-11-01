Sergen Yalçın: 'Dorukhan konusu beni aşar'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz'ün siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.Dorukhan'ın sözleşmesinin yönetimin işi olduğunu ifade eden Sergen, "Dorukhan 25 yaşında, A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Benim konum değil. Yönetim ne zaman isterse kontrat yapar. Mevzu beni aşar yani" dedi.