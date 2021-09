Sergen Yalçın: 'Dortmund'u defansif bulduk'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı;"İyi bir oyun oldu. İyi bir mücadele oldu. İzleyenler açısından da zevkli bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Kırılma anları vardı. Oyunun başında golü atsaydık, başka bir oyun olurdu. 40-45 arasında motivasyonumuz bozuldu, taçtan gol yedik. Bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. O bizim için hayal kırıklığıydı o gol. Hiç beklemiyorduk. 45'te 2-0 girince başka türlü oldu. 1-0 olsaydı, başka türlü olurdu. İkinci yarının ortasında pozisyon var, atsak yine başka olurdu. Oyunun gelişimi, konsantre etmekte bizi zorladı. 2-0 geriye düştükten sonra, bu seviyenin en iyilerinden biriyle oynuyoruz. Pozisyonlar vermek normaldi, çünkü risk aldık. Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız.""1-2 oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Bu seviyelerde, burada 2 oyuncu aşağıda olduğu zaman direnç düşer. 11'e 11 oynaman lazım bu seviyede, çok yukarıda seviye. Dortmund, 1. sınıf takımlar seviyesinde. Düşüşler oluyor ama futbol canlı bir oyun, oluyor böyle şeyler. Tecrübe açısından iyi oldu. Bundan sonrasına umutla bakıyoruz.""Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularının performansından gayet memnunum. Çok mücadele ettiler, çok çaba sarf ettiler. İstediklerimizi yapamayanlar olabilir ama hepsi çok mücadele etti. Bu seviyede böyle kaybedebilirsiniz, çok normal.""Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil. Herkes iyi mücadele etti. Taraftarlarımızda çabadan memnun. Oyuncularımız istekli, arzuluydu. Olmayabilir. Futbolda her türlü sonuç var.""Takımın temposundan memnunum. Oyunu istediğimiz gibi oynayabildik. Pozisyon bulmakta zorlandık ama pozisyonlarımız var. Yarım metrelik önümüze düşmeyen toplar var. Şansımız olmadı. Golü erken bulabilirdik. Takımın oyunundan memnunum. Çok üst seviyede bir takımla oynadık, bunu unutmayalım. Bu ligin gediklisi bir takım. Her takıma ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir takımla oynadık. Hafife almayalım, güçlü bir ekiple oynadık. Oyun çok farkla gelişebilirdi. Öne geçsek bizim istediğimiz oyun oynanacaktı. Öne geçince onların istediği oyun oynandı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu geri düşünce. Risk alınca 3-4'ü yememeniz biraz mucizevi bir durum. Skor anlamında olmasa da bizi tatmin edecek bir başlangıç yaptık. Maçı kaybetmiş olabiliriz. Bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Öyle düşünüyoruz. Daha ümitle bakıyoruz önümüzdeki maçlara. Bundan sonraki maçlar daha iyi olacak.""Bu seviyede küçük ayrıntılar, çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 40-45 arası taçtan gol yedik, takım psikolojik olarak aşağı düştü. Oyundan düştük, konsantrasyon sorunundan taçtan bir gol yedik. Bu seviyede olmamalı bu. Bunu çözeceğiz. Bu seviyelerde olmuyor. Yakalayabileceğimiz bir skor olursa, oyuncularımız maça tutunabilirler. 1-0 girsek devreye, yüzde 10-20 daha yukarıda bir oyuncu grubu görebilirdiniz. 2-0 mağlupken bu oyuncuları döneceğine inandırmak kolay değil. Biz elimizden geldiğince inandırdık ama kolay bir iş değil. Bugünün iyi taraflarına bakmak istiyoruz. Bizim bakmamız gereken iyi yönler var. Birçok şeyi yapabildik. Pozitif taraflara bakmak istiyoruz. Negatifler de var ama artılar bugün daha fazla.""Biz bu tempoya, hıza çıkabiliriz. Bu ligde 1 milyar euro'dan yüksek bütçesi olan takımlar var. Bunları göz önüne almak lazım. Takımların, oyuncuların kalitesi, oynanan ligin seviyesi var. Biz bu seviyelere alışık bir ülke değiliz. Biz bu tempoya, seviyeye takımı çıkarmaya çalışıyoruz. Ligdeki tempo, seviye burada yetmez, yetmiyor. Biz bu oyunu, tempoyu normal ligde oynasak ne olurdu? Biraz oradan bakın.""İçeride bir sürü problem var. 3 gün sonra, 3 gün sonra, 3 gün sonra maçlar var. Aynı grupla oynayamazsınız, oyuncuları değiştirmek gerekiyor. Bu PlayStation oyunu değil. Onu al, bunu sat, şunu sok olmuyor. Ben oynamadım hiç ama öyle oluyor galiba. Konuştuğumuzla, anlattığımızla oyun aynı olmuyor. Bu canlı bir oyun. Bu performansa dayalı bir oyun. Pozitif taraflara bakalım. Negatif tarafları kovalıyoruz bazen ama pozitiflere bakalım. Çok güçlü bir takımla oynadık. İyi bir oyun oldu. Buradan çıkaracaklarımızı çıkaracağız. Nasıl kazanırız, onun peşine düşeceğiz. Ümitle bakıyoruz geleceğe.""Önce kendimizi bilelim. Kendi ülkemizdeki oyunu benimsememiz lazım. Bazı şeyleri kabul etmemiz lazım. Başka işlerle uğraştığımız için kendimizi eleştirmiyoruz. Biz futbolda neredeyiz, konumumuz nerededir, neler yapmalıyız, seviyeyi nereye çıkarmalıyız. Bu soruları sormamız lazım. Hangi kura çekilirse çekilsin bizim için kolay zaten.""Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız. Biz lig çalışanları olarak yardım istenirse elimizden geleni yaparız."