Sergen Yalçın, ASpor canlı yayınına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe ile oynayacakları kritik maç hakkında da konuşan Yalçın, "Fenerbahçe derbisi güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Fikstür avantajı diye bir şey de yok; bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi.



"KADRO YAPMADIK"



Derbi kadrosunu henüz belirlemediğini söyleyen teknik adam, "Oyun anlayışımızı henüz belirlemedik, kadro yapmadık. Temposu yüksek, mücadele gücü yüksek bir derbi izleyeceğiz. Beşiktaş olarak biz de çok iyi mücadele edeceğiz, güzel ve dostça bir mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



