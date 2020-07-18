Sergen Yalçın derbide sol kanat tercihini yaptı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, cezalı olan N'Koudou'nun yokluğunda sol kanatta Diaby'ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Haber; Milliyet
Sergen Yalçın derbide sol kanat tercihini yaptı
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18 Temmuz 2020 10:12
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Tedavisine devam edilen kaptan Burak Yılmaz'ın dün de özel program uyguladığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, cezalı olan N'Koudou'nun yokluğunda sol kanatta Diaby'ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tyler Boyd'u da ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Yalçın'ın, sakatlıktan yeni çıkan Boateng'i ise hamle oyuncusu olarak yedek soyunduracağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı takım gerçekleştireceği son antrenmanla derbi mesaisini tamamlayarak kampa girecek.



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