Sergen Yalçın: "Derbide hataların faturası ağır olur"

Oyuncularını psikolojik olarak da zorlu maça hazırlayan Sergen Yalçın, öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Derbide hataların faturası ağır olur'
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16 Ocak 2021 09:23
Sezon başında istediği sonuçları alamamasına rağmen, sonradan toparlayarak Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynanan maçları kazanarak ligin zirvesinde yer bulan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı teknik adam, oyuncularıyla bir toplantı yaparak, galip ayrıldıkları büyük maçları örnek gösterdi. Ligde yarın oynanacak derbinin taktik hazırlıklarına başlayan ve kafasındaki kadroyu da oluşturan Sergen Yalçın, karşılaşmanın psikolojik hazırlığına da start verdi.

Galatasaray maçında, tıpkı diğer karşılaşmalarda olduğu gibi sabırlı olunması gerektiğini öğrencilerine aktaran Yalçın, "Önce sabırlı olun, sonra oyununuzu oynayın. Hatayspor maçında bize yakışmayacak goller yedik. O karşılaşmadaki gibi bireysel hatalar olmamalı. Böylesine maçlarda bu tür hataların faturası ağır olur. Bu maç hata kaldırmaz" diye konuştuğu bildirildi.

OĞUZHAN - MENSAH KARARSIZLIĞI

Hiçbir derbinin favorisi olmadığını da sözlerine ekleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, yarışmacı takım kimliğini koruyabilmek için bu tür maçların kazanılmasının çok önemli olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Galatasaray gibi güçlü bir rakibin mağlup edilmesi durumunda, derbi istatistikleri açısından bir Beşiktaş'ın başında ilki de yaşayacak olan siyah-beyazlı tecrübeli çalıştırıcının, Oğuzhan Özyakup ve Mensah ikilisinden hangisini oynatacağına ise bugün karar vereceği öğrenildi. 

 


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