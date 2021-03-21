Sergen Yalçın, derbi öncesi bunları izletti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Siyah-beyazlı takım, kritik mücadeleyi kazanarak hem puan farkını açmayı hem de rakiplerinin zirve şansını azaltmayı planlıyor. Zorlu maç için hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta oyuncular, derbi saatini beklemeye başladı.



ASpor'un haberine göre; Oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.



Görüntülerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi..







