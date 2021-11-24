Sergen Yalçın'dan transfer sorusuna yanıt

Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



"PLANLAMA YAPMADIK"



Transfer sorusuna yanıt veren Yalçın, "Devre arası için bir planlama yapmadık. Michy Batshuayi yoktu, sakatlıktan döndü. Hafta sonu onu kullanacağız. Kenan Karaman var, Güven Yalçın var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Gönderip oyuncu alabiliriz. Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor. Kadromuz yetersiz değil, Türkiye için yeterli bir kadro. Oyunu toparlamalıyız ve performansları yukarı çıkarmalıyız." şeklinde konuştu.





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