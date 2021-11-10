Sergen Yalçın'dan teknik ekibe: "Herkes fikrini yazsın"

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan teknik ekibe: 'Herkes fikrini yazsın'
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10 Kasım 2021 10:39
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zirve yarışında geride kalmalarının tüm nedenlerini öğrenmek için düğmeye bastı.

Başarılı çalıştırıcı, teknik ekibinde görev alan antrenöründen, kondisyonerine, maç analizcisine kadar herkesten fikirlerini detaylı bir şekilde yazmalarını ve bir rapor halinde kendisine sunmalarını istedi.

ÇALIŞMA SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yapılan ilk görüşmelerde, puan kayıpları için yaşanan sakatlıklar ilk neden olarak gösterildi. Özellikle sezon başında idman sisteminin değişmesinin sakatlıklar üzerindeki etkisi üzerinde duruldu.

Hem stadın hem de idman sahalarının zeminlerinin kötü olması gündeme getirildi. Yalçın, tüm raporların eline ulaşmasının ardından çalışma sistemlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. 



 

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