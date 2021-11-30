Sergen Yalçın'dan takıma mesaj!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularla bir araya gelip konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'dan takıma mesaj!
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30 Kasım 2021 09:42
Giresunspor mağlubiyeti sonrasında kulüpten ayrılığı gündeme gelen ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşme sonrasında yola devam kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi.

Tecrübeli teknik adam, "Ligin ilk yarısının sonuna kadar alacağımız sonuçlar, gelecek için belirleyici olacak, alacağımız kararlara ışık tutacak. Artık devre arasına kadar kayıpsız gitmekten başka bir çıkış yolumuz yok. Bu inançla çıkıp sahaya yüreğini koyarak savaşan isimlerle yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbol takımı, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yapılan toplantının ardından dün başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. 




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