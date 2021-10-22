Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçından da mağlup ayrılarak sıfır puanda kalan Beşiktaş'ta tüm gözler ligdeki Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımını bir yandan psikolojik olarak toparlamaya diğer yandan da son maçlarda form durumu düşen savunma hattını toparlamaya çalışıyor. Ligdeki maçlarda stoperde sakatlık veya cezalı olmadığı sürece Welinton-Vida ikilisinden vazgeçmeyen Yalçın bu kez değişime gidebilir.



Diagne'yi Attırmıştı



Welinton-Vida savunma hattıyla çıktığı 4 maçta sadece Başakşehir'e karşı kalesini kapatamayan siyah-beyazlılar 3 gol yedi, 3 maçta ise savunmada duvar ördü. Ancak Başakşehir (3-2) ve S.Lizbon'a (1-4) karşı savunmada yapılan basit hatalar sonrası Sergen Yalçın'ın Welinton-Montero değişikliğini düşündüğü öğrenildi. Geçen sezon da Galatasaray derbisinde Vida'nın partneri olan İspanyol savunmacı Diagne'nin kırmızı kart görmesini sağlayıp galibiyette pay sahibi olmuştu.





İLGİLİ VİDEO