Sergen Yalçın'dan sağlık ekibine: "Galatasaray maçına yetişsinler"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki artan sakatlıkların ardından milli arada sağlık ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bazı kritik isimlerin Galatasaray derbisine yetişmesini talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan sağlık ekibine: 'Galatasaray maçına yetişsinler'
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09 Ekim 2021 13:53
Süper Lig'de milli araya Sivasspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta gündem sakat oyuncular... Teknik direktör Sergen Yalçın, bu isimlerin son durumunu değerlendirmek üzere sağlık ekibiyle bir zirve gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Deneyimli çalıştırıcı, teknik heyetiyle 8 haftalık süreçte takımın eksikliklerini masaya yatırdı. Başarılı teknik adam, kritik bir toplantıyı da sağlık heyeti ile gerçekleştirdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta eksik mücadele eden siyah-beyazlılarda milli ara dönüşü aynı durumun yaşanmaması için büyük titizlikle oyuncuların durumu takip ediliyor.

DERBİ MAÇINDA İDEAL 11 İSTEDİ

Beşiktaş, Başakşehir'in ardından Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle bu derbiye kadar Pjanic ve N'Koudou'nun takıma dönmesini, Larin'in de hazır duruma gelmesini istedi.

Başarılı teknik adam, Galatasaray karşısına olabilecek en ideal 11'le çıkmanın planlarını yapıyor. 

 

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