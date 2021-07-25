Sergen Yalçın'dan Rugani'ye onay

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi..Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor.