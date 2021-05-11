Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal'a özel görev

Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal'la Karagümrük maçı öncesinde bir görüşme yapan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusundan saha içerisinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.

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Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal'a özel görev
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11 Mayıs 2021 08:27
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde penaltıdan bir gol atsa da takımına puan kazandıramamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın hücumcuları karşısında boş alan bulamaması sebebiyle asistçi kimliğini ön plana çıkaramayan Cezayirli kanat oyuncusu, bugünkü Karagümrük karşılaşmasında şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Futbolcusuyla maç öncesinde bir görüşme yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyunun sıkıştığı anlarda Ghezzal'den sorumluluk almasını istediği bildirildi.

Sık sık ceza alanı dışından kaleyi yoklaması istenen 29 yaşındaki futbolcu, bu direktifler doğrultusunda hem gol atmak hem de asist yapmak için Vodafone Park'ta sahaya çıkacak.



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