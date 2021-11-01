Sergen Yalçın'dan oyuncularına 'Sezonun en kötü maçı'

Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında mağlup olması, Sergen Yalçın'ı maç sonunda kızdırdı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Yeni Hatay Stadı'nda 1-0 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına sert sözlerle yüklenen Yalçın, "Derbi sonrası herkes lig bitmiş havasına girdi. O galibiyetin anlam kazanabilmesi için arkasının gelmesi gerekirdi. Sadece iç sahada aldığımız puanlarla hedefe varamayız. Deplasmanda etkili olamıyoruz. Sezonun en kötü maçını oynadık. Artık kredimiz kalmadı" sözlerini sarf etti.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Yeni Hatay Stadı'nda 1-0 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına sert sözlerle yüklenen Yalçın, "Derbi sonrası herkes lig bitmiş havasına girdi. O galibiyetin anlam kazanabilmesi için arkasının gelmesi gerekirdi. Sadece iç sahada aldığımız puanlarla hedefe varamayız. Deplasmanda etkili olamıyoruz. Sezonun en kötü maçını oynadık. Artık kredimiz kalmadı" sözlerini sarf etti.