Sergen Yalçın'dan oyuncularına "Sezonun en kötü maçı"

Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında 3 puanı bırakması, teknik direktör Sergen Yalçın'ı maç sonunda sinirlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına 'Sezonun en kötü maçı'
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01 Kasım 2021 12:38
Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında mağlup olması, Sergen Yalçın'ı maç sonunda kızdırdı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Yeni Hatay Stadı'nda 1-0 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına sert sözlerle yüklenen Yalçın, "Derbi sonrası herkes lig bitmiş havasına girdi. O galibiyetin anlam kazanabilmesi için arkasının gelmesi gerekirdi. Sadece iç sahada aldığımız puanlarla hedefe varamayız. Deplasmanda etkili olamıyoruz. Sezonun en kötü maçını oynadık. Artık kredimiz kalmadı" sözlerini sarf etti. 

 
 

 


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