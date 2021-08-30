Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: 'Şampiyon gibi oynadınız'

Beşiktaş'ta 1-0 kazanılan Karagümrük maçının bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın teşekkür konuşması ortaya çıktı.İkinci devrenin neredeyse tamamını 10 kişi oynayan fakat buna rağmen farklı galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılarda soyunma odasında talebelerine seslenen usta hoca,diyerek söze girdi. Mücadeleleri nedeniyle futbolcuları kutlayan Yalçın,ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti:Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparakuyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi.