Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e flaş sözler!

Sergen Yalçın, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in sözleriyle ilgili Kafa Sports'ta açıklamalarda bulundu.



Yalçın, "Ben Nuri Şahin ilgili hiçbir kötü cümle söylemedim. Çok iyi yerlere de gelebilir, efendi düzgün bir çocuğa benziyor işte, Harvard'da eğitim almış... Hiçbir başarı elde etmeden, teknik direktörlükte hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin. Cümlemi iyi dinle. Bir yere gelmek için mutlaka belirli yerlerden geçmen gerekiyor. Nuri'nin tutup da şimdi böyle cevaplar vermesi çok saçma. Sen böyle söylersen, ben şunu söylerim. Nuri kardeşim bende apoletler var, apoletler. Sende ne var, ne başarın var, nerede bir başarın var, derim, böyle kalırsın. Yani sen bir antrenörü eleştiremezsin çünkü sen henüz antrenörlük seviyesine çıkmadın. Aramızdaki fark o. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Farioli ile falan aynı seviyede değiliz. Bunların antrenörlükte hiçbir başarıları yok. Bunlarla aynı seviyede değiliz. Önce bir başarılı olsunlar, kupa alsınlar, bir şey yapsınlar ondan sonra tekrar gelsinler masada konuşalım karşılıklı böyle." ifadelerini kullandı.



Yalçın ayrıca, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına? Nuri'yi konuşup da kimden ne reyting alacağız? Ayrıca çocuk için çok kötü şeyler de söylemedim. İyi şeyler söyledim. Efendi, düzgün, belki çok başarılı olacak işinde. Ama şimdi sen bana böyle cevap verirsen, ben seni bitiririm. Sen sus, işini yap orada. Türk olarak seninle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi bir yerlere gelmeye bak. Şu anda senin antrenörlük seviyen, benimle konuşacak pozisyonda değil. Kusura bakmasın, değil. Sana orada değer vermişler, seni önemli birisi olarak oraya getirmişler, sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler, sen bir an evvel o işleri yapmaya bak. Sosyal medyacıları var ya çalışan elemanları bırakın hocam bu işleri. Gerek yok yani bu işlere. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun bir Türk olarak. Biz de seninle gurur duyarız. Yok reyting almak için de bilmem neymiş, bırakacaksın hocam o işleri. Harvard'a gideceksin üç ay dümenden eğitim alacaksın onu pompalayacaksın sosyal medyadan. Onu geçeceksin, onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yaparsın, buralarda olmaz o iş." dedi.



NELER OLDU?



Sergen Yalçın, daha önce Nuri Şahin için, "Dortmund'da hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da iki sene çalış, hiçbir şey yapma hiçbir başarın olmasın sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Bu basit bir şey mi sizce?" ifadelerini kullanmıştı.



Nuri Şahin ise Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki bu sözlerinin sorulmasının ardından, "Güldüm. Hayat felsefeme, değerlerime çok yanlış bir şey. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler." demişti.



