Sergen Yalçın'dan kadroda rotasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında rotasyona gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan kadroda rotasyon
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18 Eylül 2021 18:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında rotasyona gitti.

Deneyimli teknik adam, Mert Günok, Gökhan Töre, Salih ve Kenan Karaman'ı sahaya sürerken, Ghezzal, Larin, Pjanic ve Ersin'i kenara çekti.

Beşiktaş'ta öte yandan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle, Valentin Rosier de üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'inde, Dortmund maçına göre 6 farklı oyuncu yer aldı.




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