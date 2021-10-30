Sergen Yalçın'dan Josef ve Pjanic ile görüşme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile görüşme gerçekleştirdi.

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Sergen Yalçın'dan Josef ve Pjanic ile görüşme
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30 Ekim 2021 10:47
Beşiktaş teknik ekibinin, 3 Kasım'da Sporting'le oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini düşünerek adale ağrıları bulunan Josef ve Pjanic'i özellikle dinlendirme kararı aldı.

Tedavisi süren iki oyuncunun, Portekiz'de oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın, "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile çok kritik bir maç oynayacağız. Portekiz'de size çok ihtiyacım olacak" sözleriyle oyuncularını bu maç öncesinde motive ettiği belirtildi.


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