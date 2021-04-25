Sergen Yalçın'dan isyan: 'Kırmızı kartı yok mu?'

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "İyi bir oyun oldu. Oynayanlar, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İyi mücadele ettiler. Kazanmak, motivasyon yakalamak değerliydi. Bugün itibarıyla kazandık. Oyuncularıma konsantrasyonlarından ve mücadele güçlerinden ötürü mutluyum." dedi.Dinlenmiş isimlerin oynamasına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Gökhan, Necip, Adem oynadı. Dinlenmişler oynadı. İyi bir galibiyet oldu. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.Kalan 5 hafta ve eksikler için konuşan siyah - beyazlı teknik adam,k. Sıkıntı yaşayacağız. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde mücadele ederek en iyi yerde kapatacağız. İnşallah becerebiliriz." ifadelerini kullandı.Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Yalçın, "Hakemlerin kırmızı kartı yok mu ceplerinde. Yok mu! Bugün atmıyor, Ankaragücü maçında atmıyor, Kasımpaşa maçında atmıyor.Kuralların uygulanmasını istiyor. Lehimize hiçbir şey istemiyoruz. Başarıya giden her yol mübah bizde yok. Birisi açıklasın bu kartını. Nedir derdiniz yani! Amaç ne burada. Lütfen bir açıklasınlar. Değilse sarı kart, özür dileyelim biz herkesten." değerlendirmesinde bulundu."Ankaragücü maçında iki penaltı yedik. Bana göre ikisi de penaltı değildi. İlkinde rakip oyuncu Welinton'a ayağını takıyor düşüyor. İkincisinde pozisyon dışarıda başlıyor. Bu pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu?"Bizim aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. UEFA'nın en gözde hakemlerinden biri Cüneyt hoca, nasıl ikinci sarı karttan birini atmazsın oyundan. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz penaltı vermiyor, dirsekler ikinci sarı kart değil mi?"Benim oyuncumu atıyorsun, 50 metreden kalecimi atıyorsun. Bunu nasıl anlayacağız? Kurallar değişiyor mu, birinin bunu anlatması lazım.""Bunu bu şekilde çözemeyiz. Bir takıma bu kadar sıkıntı yaşatılmaz. Bıktık bunları yaşamaktan. Konuşmayalım mı ne yapalım. Geleceğimizi mi perişan edelim? Hedefimiz var, rakiplerimiz var, hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray'la bir derdimiz yok."Welinton, Atiba dönüyor, Larin belli değil. 6-7 oyuncumuz yine olmayacak, problem değil. Bunları bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Maç oynanırken olanlar sorun. Kim olmazsa olmasın bizim için fark etmez. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı, nasıl mücadele ettiği önemli. Bugünkü gibi mücadele ederlerse sorun yok."