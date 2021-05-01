Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı için uyarı

Üst üste kazanılan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından gözünü bugünkü Hatayspor maçına çeviren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son oynanan iki maçtaki kurguyu sahaya yansıtmaya çalışacağı ortaya çıktı.Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Atiba, yapılan kontrollerden sonra Hatay maçına yetişip yetişmeyeceği ortaya çıkacak. Bu nedenle iki ihtimalli kadroyu kafasına yazan Sergen Yalçın'ın, Gökhan'ın yetişememesi durumunda Larin'i ilk on birde oynatarak klasik düzene geçeceği vurgulandı.Teknik direktör Sergen Yalçın, eğer Gökhan Töre'nin yetişmesi durumunda ise ileri beşliyi N'Koudou-Ljajic-Gökhan-Ghezzal-Rosier beşlisi olarak kuracak.Futbolcularıyla Hatay maçı öncesi bir son durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın'ın, "" diye konuştuğu ortaya çıktı.