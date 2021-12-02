Sergen Yalçın'dan Ghezzal'a: "Artık göster kendini"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Ghezzal'a: 'Artık göster kendini'
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02 Aralık 2021 14:59
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Yeniden ayağa kalkma hedefiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile futbolcular arasında görüşmeler sürüyor.

Öğrencilerinden başarı sözü alan Sergen Yalçın, bu sezonki performansıyla geçen sezonu mumla aratan Rachid Ghezzal'le bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın hocası, "Saha içi liderim sensin. Tek isteğim, geçen yılki Ghezzal'in geri dönmesi. Sana inanıyorum" diyerek Cezayirli futbolcudan sahada daha fazla sorumluluk almasını istedi.

Bu arada siyah-beyazlı futbolcuların kendi aralarında yaptığı konuşmalarda, "Bir galibiyete ihtiyacımız var. Sonrası çorap söküğü gibi gelecek" dediği öğrenildi.  


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