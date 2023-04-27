Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için cevap!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi.



Adı önce Milli Takım'la ardından Fenerbahçe ile anılan Yalçın, Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.



"KONUŞMAM AYIP OLUR"



A Spor'dan Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ile Fenerbahçe için yaptığı görüşmeyi açıkladı. Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" sözlerini kullandı.



Bu açıklamasıyla Fenerbahçe için açık kapı bırakan Sergen Yalçın'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.



TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI



Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan ve Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamış, ardından bordo-mavililer göreve Nenad Bjelica'yı getirmişti.



BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA



Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılar lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.





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