Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 13:00
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Kartal, bu sezon sık sık yapılan zorunlu ya da istemli rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı. Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti.

Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.