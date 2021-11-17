Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı

Kartal, bu sezon sık sık yapılan zorunlu ya da istemli rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı. Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti.



Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi.



