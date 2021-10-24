Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı: 'Kaybetme lüksümüz yok!'

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesinde Sergen Yalçın, öğrencilerini uyardı.
Tecrübeli çalıştırıcı, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için "Mutlaka kazanmalıyız. Galatasaray maçını kaybetme lüksümüz yok. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor ve bunun için derbi galibiyetine ihtiyacımız var. Size güveniyorum." derken, taraftarın beklentisini karşılamaları gerektiğini de anlatıyor.
"BERABERLİK BİLE İSTEMİYORUM"
Usta hocanın, "Son dönemde bazı sebeplerle bekleneni veremedik. Buna rağmen taraftar her zaman arkamızda durdu. Şimdi onları mutlu etme zamanı. Hem yarışa tutunmak hem de önemli bir virajı kayıpsız geçmek zorundayız. Beraberlik bile istemiyorum. Kimsenin aklından galibiyetten başka sonuç geçmesin" dediği gelen haberler arasında.
TAKIMININ STRESİNİ ALDI
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenmanı da ziyaret etti ve çalışmaları izledi. Siyah-Beyazlı takımda keyiflerin yüksek olduğu gözlendi.
Galatasaray derbisi öncesinde Kara Kartal'da şu an için stres yükü yok gibi gözüküyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için "Mutlaka kazanmalıyız. Galatasaray maçını kaybetme lüksümüz yok. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor ve bunun için derbi galibiyetine ihtiyacımız var. Size güveniyorum." derken, taraftarın beklentisini karşılamaları gerektiğini de anlatıyor.
"BERABERLİK BİLE İSTEMİYORUM"
Usta hocanın, "Son dönemde bazı sebeplerle bekleneni veremedik. Buna rağmen taraftar her zaman arkamızda durdu. Şimdi onları mutlu etme zamanı. Hem yarışa tutunmak hem de önemli bir virajı kayıpsız geçmek zorundayız. Beraberlik bile istemiyorum. Kimsenin aklından galibiyetten başka sonuç geçmesin" dediği gelen haberler arasında.
TAKIMININ STRESİNİ ALDI
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenmanı da ziyaret etti ve çalışmaları izledi. Siyah-Beyazlı takımda keyiflerin yüksek olduğu gözlendi.
Galatasaray derbisi öncesinde Kara Kartal'da şu an için stres yükü yok gibi gözüküyor.