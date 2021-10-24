Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı: 'Kaybetme lüksümüz yok!'

"BERABERLİK BİLE İSTEMİYORUM"

TAKIMININ STRESİNİ ALDI

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesinde Sergen Yalçın, öğrencilerini uyardı.Tecrübeli çalıştırıcı, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için "" derken, taraftarın beklentisini karşılamaları gerektiğini de anlatıyor.Usta hocanın, "" dediği gelen haberler arasında.Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenmanı da ziyaret etti ve çalışmaları izledi. Siyah-Beyazlı takımda keyiflerin yüksek olduğu gözlendi.Galatasaray derbisi öncesinde Kara Kartal'da şu an için stres yükü yok gibi gözüküyor.