Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e; "Sana güveniyorum"

Sergen Yalçın, elinde kalan tek forvet olan Larin'i Göztepe maçına motive etti. G.Saray ve Karagümrük maçlarını boş geçen talebesiyle özel bir görüşme yapan deneyimli hoca, "Hatay'a 4 gol attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yapacaksın. Sana güveniyorum, sen de kendine güven" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e; 'Sana güveniyorum'
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15 Mayıs 2021 10:52
Süper Lig'in final haftasında bugün Göztepe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta, gözler Cyle Larin'e çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyete ve averajını korumaya ihtiyacı olduğu mücadelede Kanadalı yıldızdan beklentiler ise çok yüksek.

Kaybedilen Galatasaray derbisi ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan 26 yaşındaki oyuncuya son karşılaşma öncesi en büyük destek teknik direktör Sergen Yalçın'dan bizzat geldi.

'SENİN GOLLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Şampiyonluk maçında senin gollerine ihtiyacımız var. Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.


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