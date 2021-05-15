Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e; 'Sana güveniyorum'

Süper Lig'in final haftasında bugün Göztepe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta, gözler Cyle Larin'e çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyete ve averajını korumaya ihtiyacı olduğu mücadelede Kanadalı yıldızdan beklentiler ise çok yüksek.



Kaybedilen Galatasaray derbisi ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan 26 yaşındaki oyuncuya son karşılaşma öncesi en büyük destek teknik direktör Sergen Yalçın'dan bizzat geldi.



'SENİN GOLLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'



Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Şampiyonluk maçında senin gollerine ihtiyacımız var. Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı.



Cyle Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.



