Sergen Yalçın'dan Batshuayi ve Teixeira'yla özel görüşme

Yeni transferleri Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de oynatacak olan Sergen Yalçın, iki futbolcu ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'dan Batshuayi ve Teixeira'yla özel görüşme
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28 Ağustos 2021 09:58
Michy Batshuayi Tunga
Michy Batshuayi Tunga
Beşiktaş
Hafta içi yapılan antrenmalardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de görevlendirecek olan Sergen Yalçın iki futbolcu ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Batshuayi ve Teixeira ile yaptığı görüşmede iki futbolcuya olan güvenini dile getiren Sergen Yalçın, "Tam zamanında formayı almanız gereken yerdeyiz! Size tüm takım güveniyor ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağınıza inancımız tam. İyi bir başlangıç taraftarımızın da desteği sizinle olacak" dedi.

Yabancı kuralından dolayı sahaya üç Türk Ersin, Rıdvan ve Salih üçlüsü ile çıkacak olan Sergen Yalçın, Atiba'yı yedek kulübesine çekecek.



 



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