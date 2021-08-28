Sergen Yalçın'dan Batshuayi ve Teixeira'yla özel görüşme





Hafta içi yapılan antrenmalardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de görevlendirecek olan Sergen Yalçın iki futbolcu ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.Batshuayi ve Teixeira ile yaptığı görüşmede iki futbolcuya olan güvenini dile getiren Sergen Yalçın,dedi.Yabancı kuralından dolayı sahaya üç Türk Ersin, Rıdvan ve Salih üçlüsü ile çıkacak olan Sergen Yalçın, Atiba'yı yedek kulübesine çekecek.