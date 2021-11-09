Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira'ya yeni görev

Beşiktaş 'ın sezon başında yaptığı en sansasyonel transferler arasında yer alan Alex Teixeira, Kara Kartal'da istenilen görüntüyü bir türlü sergileyemedi. Josef de Souza ve Miralem Pijanic'le birlikte orta saha üçlüsünü oluşturan Sambacı'nın, rakip takım oyuncuları tarafından 2 kişiyle marke edilmesinden dolayı oyun alanı bulamaması ve alan savunmasında da etkili olamaması sonrasında teknik ekip yeni bir uygulamaya gitti.Tecrübeli futbolcunun idmanlarda daha önceki kulüplerinde oynadığı gibi kanat ve forvet bölgelerinde de denendiği öğrenildi. Çin'deki macerasında çift forvet sisteminde ön bölgede de görev yapabilen başarılı oyuncudan maksimum verim almak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Milli ara sonrasında oyuncusundan bambaşka bir performans bekliyor.