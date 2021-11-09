Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira'ya yeni görev

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira son maçlarda orta alanda etkisiz kalması ve alan savunmasına da katkı sağlamamasının ardından teknik ekip yeni bir planlamaya gitti. Sambacı, idmanlarda kanat ve forvet hattında da görev yapmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira'ya yeni görev
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09 Kasım 2021 11:42
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş 'ın sezon başında yaptığı en sansasyonel transferler arasında yer alan Alex Teixeira, Kara Kartal'da istenilen görüntüyü bir türlü sergileyemedi. Josef de Souza ve Miralem Pijanic'le birlikte orta saha üçlüsünü oluşturan Sambacı'nın, rakip takım oyuncuları tarafından 2 kişiyle marke edilmesinden dolayı oyun alanı bulamaması ve alan savunmasında da etkili olamaması sonrasında teknik ekip yeni bir uygulamaya gitti.

Daha önce de görev yaptı

Tecrübeli futbolcunun idmanlarda daha önceki kulüplerinde oynadığı gibi kanat ve forvet bölgelerinde de denendiği öğrenildi. Çin'deki macerasında çift forvet sisteminde ön bölgede de görev yapabilen başarılı oyuncudan maksimum verim almak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Milli ara sonrasında oyuncusundan bambaşka bir performans bekliyor. 

 

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