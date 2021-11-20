Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira kararı!

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ilk 11'ini belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira kararı!
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20 Kasım 2021 18:09
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Siyah - beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan Trabzonspor maçının 11'inde değişikliğe gitti.

Yalçın, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Alex Teixeira ve Güven Yalçın'ı Alanyaspor karşısında yedek oturttu.

Alex Teixeira'nın yerine Atiba Hutchinson ilk 11'de yer alırken, Güven Yalçın'ın yerine Kenan Karaman şans buldu.

Sergen Yalçın, orta sahada Josef - Atiba - Pjanic üçlüsünü sahaya sürerken, kanatlarda Larin ve Ghezzal'a görev verdi.


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