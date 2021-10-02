Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ile özel görüşme

Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ile özel görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 11:37
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. 

Siyah beyazlı çalıştırıcının, Teixeira'ya, "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.