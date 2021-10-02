Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ile özel görüşme

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.



Siyah beyazlı çalıştırıcının, Teixeira'ya, "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attı.



