Sergen Yalçın'dan 20 maçta 18 farklı 11

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 Süper Lig ve 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 20 maçta 18 farklı 11'le sahaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan 20 maçta 18 farklı 11
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05 Aralık 2021 13:34
Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem de kadro olarak bir türlü istikrarı yakalayamadı. Bunun başlıca sebebi sakatlıklar olarak gözükse de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da tercihleri sorgulanmaya başlandı. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 15 Süper Lig ve 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 20 maçın 18'inde farklı 11'lerle sahaya çıktı.

Sergen Yalçın sadece Süper Lig'deki ilk iki haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aynı 11'le oynadı. Yalçın, 5.haftadaki Antalya maçında bir önceki karşılaşmaya göre 8 değişiklik yaptı, 6.haftadaki A.Demirspor mücadelesinde de Antalya karşısındaki 11'den 8 farklı isimle sahaya çıktı. Yalçın sonraki haftalarda da 11'deki isimleri çokça değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ş.Ligi'nde Dortmund maçından sonraki 4 karşılaşmada da farklı isimlere görev verdi. 


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