Sergen Yalçın: 'Çok ciddi eksiklerimiz var'

Teknik Direktörükarşısındaki kadro tercihinin nedenini ve derbi sonrası yaşananları anlattı.Birçok eksikleri olduğunu belirten Yalçın, "Josef'i riske etmek istemedik, kenarda bıraktık. YElimizde olanlarla takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kadrodaki bütün oyuncularımız her maçta oynayabilecek oyuncular. İyi bir motivasyon yakaladık 2 haftadır, oyuncularımız kazanmak için savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.Oyuncular yorgun olduğu için sıkı idmanlar yapmadıklarını söyleyen teknik adam, "İki tane çok zor müsabakadan çıktık, zor maçları kazanarak tekrar normal pozisyonumuza dönmeye çalışıyoruz. Derbileri, zor maçları kazanmak önemlidir, psikolojiyi yukarı taşır ama bu rehavet anlamında değil.." dedi.