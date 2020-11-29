Sergen Yalçın çılgına döndü!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesinde oldukça sinirlendi.
Mücadelede ilk yarının son dakikasına girilirken karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman'a şiddetli itirazlarda bulunan Yalçın, hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
İlk yarı bittikten sonra da şiddetli itirazlarına devam eden Sergen Yalçın'ı siyah - beyazlı yedek kulübesi zor sakinleştirdi.
Mücadelede ilk yarının son dakikasına girilirken karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman'a şiddetli itirazlarda bulunan Yalçın, hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
İlk yarı bittikten sonra da şiddetli itirazlarına devam eden Sergen Yalçın'ı siyah - beyazlı yedek kulübesi zor sakinleştirdi.