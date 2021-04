Sergen Yalçın: 'Cenk Tosun sezonu kapattı'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Cenk Tosun'un sezonu kapattığını söyleyen Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun." dedi.



Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şu şekilde;



Bu hafta sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanya, Erzurum. Bu 3 maç bizi düşündürüyordu. Son bölüme tam kadro hazırlanacağız diye düşünüyorduk ama milli arada çok büyük sakatlıklar, kovidler, cezalı oyuncular oldu. Bizi sıkıntıya soktu. 6-7 puana iyi diyorduk. 1 puan geride kaldık. Bugün itibarıyla oynadığımız maç, gerçekten önemliydi. Zemin sıkıntılıydı. Bazı arkadaşların da ufak tefek problemleri var. Bu tür maçları kazanmak önemli, 3 puan değerli. Oyuna hükmettiğimiz zamanlar oldu, pozisyon verdiğimiz, yakaladığımız bölümler oldu. Gidiş gelişli bir maçtı. Şartların zor olduğu deplasmanda 3 puan almak, yolumuza devam etmek önemli. Avantajları önümüzdeki süreçte görürüz diye düşünüyorum.



Oyuncularımız yorgunlar. Önlem alacak bir durum yok. Kadromuz çerçevesinde en doğru şeyleri yapıyoruz. Atiba'yı çıkardık, Necip'i kattık. Dorukhan'ı oynattık. Dorukhan da sakatlık sinyalleri verdi. Belki zeminden, belki yorgunluktan. Bu sene zor. Oyuncuları da anlamak lazım. Bekliyoruz ki her maç iyi oynasınlar, 3-5 atsınlar. Bu oyun zor bir oyun. Performansa bağlı. Bireysel performanslar düşebilir. Normaldir. Sezon boyunca her oyuncudan yüksek performans alamazsınız. Önemli olan istatistik olarak herkesi bir seviyede tutmak. Vida, Welinton, Rosier'i çok oynatıyoruz. Larin çok oynadı. Genç, güçlü, kaldırabiliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Türk futbolu zor süreçten geçiyor. Herkes bir sürü maç oynuyor. Trafik yoğun. Sekteler normal. Biz bunu bekliyoruz.



Kimse 8'de 8 falan yapamaz bu ligde çok zor. Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli.