Sergen Yalçın: 'Caner'i istemedim, Gökhan kendisi gitti'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili haber Global'de açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü açıklamasında; "Caner'in kalmasını istemedim ama Gökhan kalabilirdi, kendisi gitti. Gidebilirler, ayrılabilirler, bu çok normal bir şey." dedi.
"BURAK BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"
Sergen Yalçın, Lille'e giden Burak Yılmaz ile ilgili; "Burak Yılmaz aslında giderken Beşiktaş'a çok büyük fedakarlık yaptı, alacağını bıraktı, 2 senelik sözleşmesi vardı. Burak Yılmaz'a teşekkür etmek lazım, kulübe yardımcı oldu. Diğerleri kendileri ayrıldı. Burak, biraz ekonomik sebeplerden ayrıldı. Avrupa'da oynaması ona daha iyi gelir. İnşallah daha iyi oynar, daha iyi şeyler yapar. Burak niye gitti diye vahlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Beşiktaş teknik direktörü açıklamasında; "Caner'in kalmasını istemedim ama Gökhan kalabilirdi, kendisi gitti. Gidebilirler, ayrılabilirler, bu çok normal bir şey." dedi.
"BURAK BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"
Sergen Yalçın, Lille'e giden Burak Yılmaz ile ilgili; "Burak Yılmaz aslında giderken Beşiktaş'a çok büyük fedakarlık yaptı, alacağını bıraktı, 2 senelik sözleşmesi vardı. Burak Yılmaz'a teşekkür etmek lazım, kulübe yardımcı oldu. Diğerleri kendileri ayrıldı. Burak, biraz ekonomik sebeplerden ayrıldı. Avrupa'da oynaması ona daha iyi gelir. İnşallah daha iyi oynar, daha iyi şeyler yapar. Burak niye gitti diye vahlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.