Sergen Yalçın: 'Can Bozdoğan'ı kullanacağım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Schalke'den kadrolarına kattıkları Can Bozdoğan'a çok güvendiğini söyledi.



Genç oyuncunun fiziksel olarak hazır olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Can Bozdoğan 20 yaşında, fiziğini gördün mü? Bizim altyapıdan gelen 20 yaşındaki oyuncunun fiziğini gördün mü? İşte aradaki fark! Sol ayağı iyi, yetenekli oyuncu, olabilir! 6-8 oynuyor. 8'e daha yakın oynuyor. Oldukça gelecek vadeden bir oyuncu. Onu bu sene kullanacağım, mutlaka kullanacağım." dedi.



Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.