Sergen Yalçın: 'Burak Yılmaz'ın işi bu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz hakkında konuştu.



Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Sergen Yalçın, "Burak, golcü bir oyucu. Gol atması zaten doğal. Biz gol atmasının yanında başka şeyler de istiyoruz. Bugün çok istekliydi, çok pres yaptı. İyi bir performans sergiledi. Ljajic de öyle. Performanslarından memnunuz. Bunun devam etmesi lazım" dedi.



