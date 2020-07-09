Sergen Yalçın, Burak Yılmaz ile özel görüştü

Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er gol ve 2'şer asistlik performans ortaya koyup takımını sırtlayan isim olmuştu. Ancak Kayserispor'la oynanan mücadelede hücum hattında yeterli desteği alamadığı için etkili olamayan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasına özel olarak hazırlandı.

Haber; Akşam
Sergen Yalçın, Burak Yılmaz ile özel görüştü
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09 Temmuz 2020 11:34
Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er gol ve 2'şer asistlik performans ortaya koyup takımını sırtlayan isim olmuştu. Ancak Kayserispor'la oynanan mücadelede hücum hattında yeterli desteği alamadığı için etkili olamayan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasına özel olarak hazırlandı.

İdmanlarda yapılan taktik maçlarında özellikle hücum hattındaki takım arkadaşlarıyla uyumunu artıran tecrübeli futbolcu, bugün gollerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'la maç öncesinde bir görüşme gerçekleştiren ve oyun sırasında hücum hattında daha çok desteklenmesini isteyen Burak'ın, bu akşamki karşılaşmayla şovunu sürdürmesi bekleniyor.


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