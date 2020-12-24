Sergen Yalçın: 'Bundan sonra daha çok rotasyon yapacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



İlerleyen dönemde daha fazla rotasyon yapacaklarını söyleyen Yalçın, "Oyuncularımızın hepsi oynayan oyuncular. Biz as-yedek ayrımı yapmadık. Bugüne kadar oynadığımız müsabakalarda tüm oyuncuları kullandık. Zor bir periyot var, ocak daha zor. Bazı oyuncuları değiştirmek, farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. Bugün 2 farklı oyuncuyla başlıyoruz. Bir de Rosier var. Sonraki maçlarda 3-4-5 oyunculuk rotasyonlar yapmayı planlıyoruz. Sakatlık, cezaya göre değişebilir. Önemli olan oyuncuların değişimi değil takımın ne yaptığı." dedi.



Maç için konuşan Sergen Yalçın, "İyi hazırlandık. Ankaragücü 3 maç 7 puan yapmış agresif, sonuna kadar zorlayan birtakım. Kolay maç zaten yok. İyi konsantre olup kazanarak zirveyle aradaki farkı kapatmak istiyoruz. Umarım bizim için iyi bir gece olur. Biraz daha önce oynayan, ofansif, pas yüzdesi yüksek, kenarları ve merkezi kullanan, her türlü varyasyonu yapan bir takım olmak istiyoruz. Çalışıyoruz ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Bunlar çok normal. İyi bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.