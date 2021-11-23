Sergen Yalçın: "Bu takımda kimse yenilgiyi kabul edemez"

Son şampiyon Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgiler sonrası moraller hayli bozuk. Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını son kez uyararak "Bu takımda kimse yenilgiyi kabul edemez! Geçen sezon bizi sahaya koyduğumuz karakter şampiyon yaptı. Şimdi teslim oluyoruz. Böyle davrananlara ise aramızda yer yok" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Bu takımda kimse yenilgiyi kabul edemez'
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23 Kasım 2021 12:40
Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı. 

"ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN"

Kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.

"ÇOK GEÇ OLMADAN..."

Yalçın ayrıca, "Kimse bu takımda yenilgiyi peşinen kabul edemez. Geçen sezon bizi şampiyon yapan şey ortaya koyduğumuz karakterdi. Burada bir yanlış var. Sahada kim oynuyorsa tüm motivasyonunu, enerjisini ortaya koymalı. Koymayana ise aramızda yer yok. Bunu bilmeli.. Geç olmadan eski karakterimize dönelim" ifadelerini kullandı. 

 

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